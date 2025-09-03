「部首:『辶』（しんにょう）」【写真】猫が擬態？完璧な“しんにょう”ポーズに爆笑マンチカンの男の子「しじみ」さん（3歳）が、Xで大きな注目を集めています。板状のトレーニング器具の上に座ったしじみさんは、背もたれに体を横向きにあずけ、四肢を前に投げ出し、長い尻尾は後方へだらーん。そのシルエットは、まるで漢字の左側から下部にかけて伸びる『辶』（しんにょう）の形にそっくりです。この写真が公開さ