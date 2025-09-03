佐賀市の小学校で2日、給食から金属片が見つかりました。同じ調理業者が納入した給食からは8月にも異物が見つかっています。佐賀市教委によりますと、2日、佐賀市立嘉瀬小学校の1年生と6年生のクラスの給食の白米から、3ミリから5ミリの金属片が1つずつ見つかりました。どちらも児童に配る前に発見されていて、体調不良を訴える児童はいないということです。保健所がコメを調理した佐賀市の業者の工場を調べたところ、洗米機の配管