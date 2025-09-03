アヒルが飛行後の着地に“盛大に”失敗。鳥らしからぬ“しくじり”動画がSNSで話題を集め、「着水する勢い」「ドジっこさんでかわいい」などと多くの人を魅了している。【映像】アヒルの盛大な着地失敗シーン話題を集めているのは、アヒルのたまちゃんの飼い主・どら@80kgさん（@CaptainTamachan）の投稿。「着地はへたくそ」というコメントと共に、Xに動画をアップしている。庭を飛んでいたたまちゃん。地面に向かって着陸