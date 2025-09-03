俳優の清水尋也容疑者が３日、麻薬取締法違反の容疑で警視庁に逮捕された。清水容疑者は現在、ＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」で、３年目の内科医・鹿山を演じている。ドラマは７日が最終回の予定。ＴＢＳはデイリースポーツの取材に対し、「出演シーンをカットする方向で対応を進めています」と回答。７日の第８話が最終話であることは以前から決まっており、今回の逮捕は無関係としている。清水容疑者は６日に放送予