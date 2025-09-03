コープ共済連は8月26日から期間限定で、CO･OP共済キャラクター「コーすけ」のLINEスタンプ無料配信を開始した。「コーすけ」のLINEスタンプ無料配信を開始無料配信は、CO･OP共済《たすけあい》J1000円コース「お誕生前申し込み」が、2024年9月1日に受付開始してから1周年を迎えたことを記念して実施する。スタンプは全8種類で、コーすけに加え大学生協共済キャラクター「タヌロー」も登場。やさしいタッチで描かれた温かみのあるデ