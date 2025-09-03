お笑いコンビ、品川庄司の庄司智春（49）とタレント若槻千夏（41）が3日、都内で「朝たんぱく協会」設立発表会に出席した。体を作る、体を整えるたんぱく質をとるのは夜の食事に偏りがち。朝、昼、晩にわけてしっかり摂ることが重要だ。朝食を食べている人の割合は約7割。普通の人で、朝食でたんぱく質を約20グラムが必要だ。15年ぶりの再会という若槻と庄司。若槻は「子供を産んでから、朝食をちゃんと食べるようになりました。た