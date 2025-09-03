ハンバーガーショップ「ロッテリア」は9月3日より、秋の風物詩「半熟月見バーガーフェア」を開催。「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」を含む新商品4品を、期間限定で販売する。ロッテリア「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は、牛肉100%のパティと、月をイメージしたとろ〜り半熟風たまごを、レッドチェダーチーズ、4種のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわり