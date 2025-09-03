県内では3日午前、大雨の影響でJRの在来線では運転の取り止めや、見合わせが出ています。バスなどによる代行輸送はありません。午前11時15分現在の状況です。◆信越本線直江津駅～柿崎駅直江津駅構内冠水の影響で上下線ほぼすべてで運転見合わせ◆只見線会津川口駅から小出間始発から上下線で運転を見合わせ。運転再開の見込みは立っていません。◆特急しらゆき＜上り＞しらゆき2号柏崎駅～新井駅間区間運休し