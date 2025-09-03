日本代表は９月２日、現地６日に行なわれるメキシコ戦に向けて、オークランドで２日目の練習を実施した。トレーニングの後に取材に応じた久保建英が、東京オリンピックのメキシコ戦を回想した。東京五輪の日本代表は、グループステージではメキシコに２−１で勝利したものの、３位決定戦では１−３で完敗。メダルを逃し、久保は試合後に号泣して、悔しさを露わにした。「勝っている相手に、大事な方の試合で負けたというのは