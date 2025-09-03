ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、９月６日（日本時間９月７日）に行われる「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５」の日本代表アメリカ遠征およびファイナルラウンド大会登録メンバー３０人を発表しました。エディー・ジョーンズＨＣが「若い選手たちが困難な状況で対応力を示してくれた。後半はチームとしてのまとまりがあった」と手ごたえを口にした、プールフェーズ第１戦のカナダ代