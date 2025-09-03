【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、衝撃46号で“異様な光景”ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。キャリア最速＆球団史上最速の一撃は、敵地の観客席をも揺るがす“異様な光景”を生んだ。1ー4と3点を追う3回1死走者なしの第2打席。相手は2番手で登板した注目のルーキー右腕バッバ・チャンドラー。大谷はカウ