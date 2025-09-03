お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之（53）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が3日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりのパーマヘア姿を公開した。【写真】「美しい！」美くびれ＆新ヘアを公開した青木裕子青木は「久々に、パーマヘア。嬉しい」とつづり、白いTシャツ姿の写真を投稿。続けて「このあと、この白いTシャツでトムヤムクンフォー食べたけど汚さなかった！嬉しい」と日常の一コマをユーモラスに