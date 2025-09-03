歌手の浜崎あゆみ（46）が、2日、Instagramを更新。音楽イベントでavexの松浦勝人会長と並ぶ写真を公開した。【映像】松浦勝人会長とのa-nationオフショットこれまでにライブに向けて準備を行う仕事のオフショットや、子どもたちに作ったワンプレートごはん、ゲームをする息子の姿など、プライベートについても発信してきた浜崎。2025年8月30日には、背中のタトゥーが見える黒のタンクトップ姿で「a-nation」のリハーサルを行