大麻を含む植物片を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は３日、麻薬取締法違反の疑いで、東京都内在住の俳優清水尋也容疑者（２６）を逮捕した。同課によると「大麻を持っていたことは間違いありません」と認めている。逮捕容疑は７月ごろ、何者かと共謀し、自宅で大麻を含有する植物片を所持した疑い。同居する女も同じ容疑で逮捕された。清水容疑者の逮捕はテレビ各局が報じた。報道によると、３日朝、都内の自宅から警