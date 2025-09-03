◆米大リーグパイレーツ９―７ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に７試合ぶりとなる４６号ソロを放ち、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００号に到達した。その後２本の二塁打も飛び出し、チームが敗れる中で８月５日（同６日）の本拠地・カージナルス戦以来、出場２３試合