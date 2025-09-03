◆第７０回京成杯オータムハンデ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝９月３日、栗東トレセンエリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、坂路で泉谷楓真騎手（レースは戸崎圭太騎手）を背に、単走で５４秒１―１２秒３を楽々とマークした。杉山晴調教師は「まとまってきたなと思います。調教では折り合いに進境が見られますね」とうなずいた。前走のオークスは逃げて１