TBSは3日、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受けて、出演番組について「出演シーンをカットする方向で対応を進めています」と明らかにした。清水容疑者は同局系の日曜劇場「19番目のカルテ」（日曜午後9時）に内科医・鹿山慶太役で出演しており、7日に最終回が放送される。また前日6日にも、バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」にパネラーゲスト