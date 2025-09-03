東北から九州を中心にきょうも厳しい残暑が続いています。東京都心では午前10時半すぎに36.4℃を観測。東京都心で9月に3日間猛暑日を記録するのは2010年以来で、過去最多記録に並びました。また、東京都心の今年の「猛暑日」はこれで28日目となり、年間の最多記録を更新しました。「日差しが強くて、もう9月なのに暑い」「夏っていつ終わるのかな。砂漠みたいな感じですね」日中の予想最高気温は埼玉県熊谷市で38℃、名古屋市や大