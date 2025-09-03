6月14日の三田特別（2勝クラス）に続き、8月30日の日本海S（3勝クラス）を制し、オープン入りを決めたゲルチュタール（牡3＝杉山晴、父ブリックスアンドモルタル）は菊花賞（10月26日、京都芝3000メートル）に向けて調整を進めていく。3日、サンデーレーシングが発表した。21年ホープフルS覇者キラーアビリティのおいっ子にあたり、春は青葉賞3着で惜しくもダービー切符に届かず。その後は夏場の条件戦に照準を合わせ、賞金加