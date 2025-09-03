◇ナ・リーグジャイアンツ―ロッキーズ（2025年9月2日デンバー）ロッキーズの本拠クアーズ・フィールドで2日（日本時間3日）、ジャイアンツ戦が行われ、初回にジャイアンツのラファエル・ディバース選手（28）の本塁打をきっかけに、両軍入り乱れて乱闘騒ぎとなった。初回無死一塁でディバースは相手先発・フリーランドのスライダーを捉え、大きな弧を描いたアーチを右翼席に放り込んだ。その際、ディバースは体勢を崩