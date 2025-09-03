おしゃれなパッケージが話題の韓国コスメブランド「BRAYE（ブレイ）」。そんな「BRAYE」のリップ＆チークのミニサイズが、全国のセブン-イレブンにて、2025年8月30日（土）から順次先行発売されているのをご存じですか？見た目はそのままに小さくなったミニサイズは、ミニチュア感がたまらなくかわいいんです。今回は登場した全8色のカラーを、ブルべ・イエベ別にご紹介。また、同時発売された「manyo（マニョ）」のミニスキンケア