ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·´ÑÂ¬¤Ç±ßÁ´ÌÌ°Â¥É¥ë±ß148.90±ß¡¢200ÆüÀþ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¹ë¥É¥ë±ß97±ßÆÍÇË ËãÀ¸»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢À¯¶ÉÉÔ°Â¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÄ·ô¤Ï²¼Íî¡¢Ä¶Ä¹´üºÄÍø²ó¤ê¤¬µÞ¾å¾º¡£20Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï2.69%Âæ¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à¡£30Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï3.28%¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡£³ô°Â¡¦ºÄ·ô°Â¡¦±ß°Â¤È¥È¥ê¥×¥ë°Â¤Ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï148.90±ß¤Ë¾å¾º¡¢200ÆüÀþ¡Ê148.86±ß¡Ë¤ò°ì»þ¾å²ó¤Ã¤¿¡£ É¹¸«ÌîÆü¶äÉûÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À