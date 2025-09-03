【モデルプレス＝2025/09/03】フリーアナウンサーの久慈暁子が2日、自身のInstagramを更新。母親とロンドンを訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】久慈暁子アナ、ボディライン際立つノースリ姿◆久慈暁子、母親とのロンドン旅行を報告久慈は「London with my mom」と母親とのロンドン旅行を報告。「母が長年憧れていたロンドン。これぞロンドンという景色から思い出が始まりました」とつづり、ビッグベンや赤い電話