8月29日（金）に放送された『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが“夏休みの宿題”にまつわるエピソードを明かした。 ©ABCテレビ 金曜日は「ボクでも！できる金曜日」と題し、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいメニューにひとりで挑戦しているDAIGO。この日は、市販の焼肉のたれを使って手軽に作る「鯖の味噌煮」