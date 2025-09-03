3日未明まで降り続いた記録的な大雨で県内は、10の河川が氾濫しました。一部地域に出されていた緊急安全確保の情報は3日朝、すべて解除されましたが、引き続き、土砂災害などに注意が必要です。進藤拓実記者「国道7号線近くの能代市中心部です。この先、中学校があるんですが、一帯が水に浸かってしまっています。一夜明けても水が引かず、川のようになってしまっています。住宅の2階に垂直避難した人がいるということで、これから