元日本テレビアナウンサーの宮崎宣子が、3日までにインスタグラムを更新。水着姿の近影をアップし「かわいい」「スタイル抜群」など反響が集まっている。【別カット】宮崎宣子のまぶしい水着姿（ほか6枚）2012年3月に日本テレビを退社し現在はフリーで活動する宮崎は「考えてみるとこの水着、元取ったかも。社会人になって1.2回くらいしか着てなかったのに」とつづり、ホテルのプールで子どもと遊ぶオフショットを多数公開。麦