瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れています。昼過ぎ以降もおおむね晴れるでしょう。ただ、湿った空気や強い日差しの影響で、局地的に雷雨になる見込みです。激しく降るおそれがあるため、天気の急変や雨の降り方に注意してください。日中の最高気温は岡山と津山で35度、高松で36度でしょう。平年よりも大幅に高い気温になります。 4日は熱帯低気圧や湿った空気の影響で曇りになり、午後は局地的に雷を伴い激しい雨が降るでしょ