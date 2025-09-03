2025年10月5日に開催予定だった東海地区最大級の音楽フェス「WIRED MUSIC FESTIVAL' 25」公式が9月2日、中止を発表した。「制作の都合により、やむを得ず開催を中止させていただく」「WIRED MUSIC FESTIVAL」は、「日本から世界へ」をコンセプトに掲げ、2015年からスタートした音楽フェスイベントだ。愛知県のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場、愛知県常滑市）で開催され、国内外で活躍するアーティストらが出演する。25年度のラ