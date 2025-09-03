ホワイトハウス最上階の窓が開けられ、謎の物体が投げ捨てられる動画がＸで拡散している。しかし、トランプ大統領は「ホワイトハウスの窓は防弾で２７０キロあり開けられない。ニセモノだ。ＡＩ動画だ」と否定した。米メディア・ＦＯＸニュースが２日、報じた。近くのワシントンホテルか近隣の建物の屋上から撮影されたとみられる動画には、ホワイトハウスの最上階から下の芝生に誰かが繰り返し物を投げている様子が映っている