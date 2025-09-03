ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２日（日本時間３日）に敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に７試合ぶりのアーチとなる４６号を放ち、ドジャース通算１００本塁打に到達した。５打数３安打２打点、１得点だった。打率２割７分９厘。チームは７―９で敗れた。打った瞬間だった。１―４の３回一死無走者。２番手の新人右腕チャンドラーのカウント３―１からの５球目、内角低めの９９・２マ