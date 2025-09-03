大正ロマンを代表する画家・竹久夢二の作品を集めた展覧会が、夢二の故郷、岡山県瀬戸内市で開かれています。 【写真を見る】竹久夢二の生家で作品展テーマは「ふるさと」そして「秋の夜」人形を抱えてスヤスヤと眠る少女の絵など【岡山】 お気に入りの人形を抱えてスヤスヤと眠る少女。明治から昭和初期にかけて活躍した画家・竹久夢二の作品です。夢二が生まれ少年時代を過ごした瀬戸内市の夢二生家記念館で開かれて