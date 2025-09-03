「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に約3500店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに82店舗（6月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、敏感肌向けプライベートブランド「RECiPEO（レシピオ）」から「薬用スキンリペアセラム［医薬部外品］（販売名：レシピオ 薬用バランシングリペアセラム）」を9月1日から全国のマツモトキヨ