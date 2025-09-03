米メディアのニューズウィークは２日（日本時間３日）に「フィリーズは１億１００万ドル（約１５０億円）でスーパースタースラッガーと再契約すると予想する」と題し、フィリーズが今オフにＦＡになるカイル・シュワバー外野手（３２）と再契約すると報じた。「守備面での価値はほぼゼロだが、シュワバーの打撃力は非常に強力で、９桁の契約を得られる可能性は十分にある。スポットラックは現在、４年間で１億１００万ドルの契約