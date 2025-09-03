ごみ清掃員としても活動しているお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が３日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。これから引っ越そうとしている人に対し、アドバイスを送った。滝沢は「引っ越しを考えている方はネット情報だけではなく、必ず現地に行って集積所を見た方がいいと思います」と指摘した。その理由として「僕は色んな地域でごみを回収してきましたが、一般的に治安が良くないと言われている地域は集積所も汚れてい