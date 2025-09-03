にんべんは9月10日、東京・日本橋エリアの日本橋三越本店にだしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」をオープンする。だしのおいしさを利かせた惣菜を幅広く取りそろえるデリカテッセンスタイルの店舗で、日本橋三越本店限定の商品をはじめ、日々の食卓を豊かに彩るこだわりの品々を提供する。日本橋三越本店限定商品は「本枯鰹節とさわらの西京焼弁当」（税込み1620円）、「味めぐり九桝弁当」（同1700円）と、9月13日、14日、1