「RiceMade＋ ブライトモイスチャーマスク」菊正宗酒造は、「RiceMade＋ ブライトモイスチャーマスク」を9月1日に発売した。同シリーズは、「お米がみちびく、すっぴんうるおい肌。」をコンセプトにしたスキンケアシリーズ。古くからスキンケアに活用された米に着目し、米由来の保湿成分を配合している。「RiceMade＋ ブライトモイスチャーマスク」は、濃密ぷるぷる美容液をたっぷり含んだなめらか高密着シートマスク。肌の凹凸に