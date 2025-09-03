岡山県がインドの自治体と経済や文化など様々な分野で交流を図る「友好交流協定」を結んで来年で20年です。より幅広く連携していこうとインドの総領事が伊原木知事を表敬訪問しました。 【写真を見る】インドの総領事が岡山県知事を表敬経済や文化など様々な分野で交流を【岡山】 岡山県庁を訪れたのは、大阪に駐在しているインドの総領事チャンドル・アッパル氏です。岡山県は、2006年にインドの2つの市などと友好交流協定