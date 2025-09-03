「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１１時現在で、ヤマハ発動機が「買い予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でヤマハ発は堅調。同社は先月、２５年１２月期連結業績予想を下方修正した。ベトナムやインドでの販売減に加え、米関税影響などを織り込んだ。これを受けて株価は大幅安となる場面もあったが、悪材料出尽くしとの見方からすぐに持ち直し、しっかりの展開に