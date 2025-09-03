「シナテラスキッチン」内装イメージ日鉄興和不動産は、2023年に開業25周年を迎えた「品川インターシティ」の商業エリアを大規模リニューアルする。新規店舗は9月中旬から順次オープンし、来年3月にリニューアルが完了する予定となっている。「品川インターシティ」は、オフィス棟3棟・商業棟・ホール棟からなる超高層大型複合ビルで、1998年11月に開業し、品川駅港南口の再開発の起点となった。現在、品川駅周辺エリアでは大規模