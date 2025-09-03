Ｓ＆Ｐ５００均等ウェート指数日本で有名な株価指数といえば、「日経平均」と「ＴＯＰＩＸ」ですよね。それぞれ、株価平均型、時価総額加重型、という算出方法が使われています。これに対し、読売３３３は、日本ではまだ珍しい「等ウェート型」という算出方法を採用した株価指数です。その名のとおり、構成する３３３銘柄をすべて同じ比率（約０･３％ずつ）で組み入れているので、簡単にいうと、大企業も中型企業も、同じ条件