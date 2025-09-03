凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場、芝２４００メートル）に挑むアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）の鞍上が、引き続きクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝に決まった。９月３日、田中博調教師が美浦トレセンで明かした。前走のギヨームドルナノ賞・仏Ｇ２（８月１６日、ドーヴィル競馬場）を制したコンビで、世界最高峰の舞台に挑む。