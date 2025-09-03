サンリオが、2025年10月15日から19日まで、イギリス・ロンドンの劇場「ロイヤル・アルバート・ホール」で開催される「大相撲ロンドン公演(The Grand Sumo Tournament)」に協賛。「ハローキティ」が同公演のアンバサダーに就任することを発表しました。公演に先立ち、9月2日、両国国技館にて「ハローキティ」と横綱・豊昇龍関が出発式に登場しました☆ サンリオ「ハローキティ」大相撲ロンドン公演アンバサダー就任