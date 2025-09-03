前走の新潟記念で４着だったシンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内正洋厩舎、父サトノダイヤモンド）は、エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）へ向かうことが分かった。９月３日、竹内調教師が美浦トレセンで明かした。３年連続の参戦となる大舞台では昨年４着と健闘。初のＧ１タイトル奪取をもくろむ。