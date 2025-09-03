◆米大リーグロッキーズ―ジャイアンツ（２日・米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）本塁打の打球を見つめて一塁に走り出さなかった打者に相手投手が怒り、乱闘になり、計３選手が退場となるハプニングが２日（日本時間３日）、ロッキーズ―ジャイアンツ戦であった。１回、ジャイアンツのディバースが３０号アーチを右翼席にたたき込んだ。ディバースはフルスイングによろけながら打球を見送ったあとゆっくりとかけ出