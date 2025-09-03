3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 48297 -11.9 30500 ２. 日経Ｄインバ 1525442.88859 ３. 日経ベア２837872.0 217.4 ４. 純金信託5651-4.9 15935