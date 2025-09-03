今夜(3日)までに九州のすぐ南海上で台風が発生し、明日4日にかけて奄美地方や九州南部に接近する見込みです。九州の太平洋側は、明日4日にかけて大雨のおそれがありますので、ご注意下さい。3日は局地的に激しい雨と猛暑今日3日は熱帯低気圧が大東島の南海上を北上しており、九州の南東の海上から本州の南海上は熱帯低気圧や高気圧周辺の湿った空気の影響で、発達した雨雲が連なっています。今日3日の九州は熱帯低気圧の北上に伴い