有名だけど、どの都道府県にあるかは意外と迷うかも…。クイズで日本の観光地の場所を覚えよう！「高千穂峡」どこにある観光名所？意外と難しいこのクイズ。ヒントは、日本有数のマンゴーの生産地として知られている都道府県です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「宮崎県」でした！「高千穂峡」は、高さ80mから100mもある断崖が約7kmにもわた