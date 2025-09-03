デリバリーサービス「Wolt(ウォルト)」が9月2日、デリバリー商品価格を店頭価格と同じにする「デリバリーなのに店頭価格」の取り組みを港区･新宿区･渋谷、北海道旭川エリアでも開始した。東京での導入は今回が初めて。対象エリア内の取り組みに賛同している対象店舗のみに限り、店頭価格+配送料+サービス料で注文が可能になる。これにより、従来のデリバリー商品よりも数百円程度安くなる場合が多い。Woltデリバリーなのに店頭価格