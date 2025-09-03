ロッテは、ウエルネス事業の新たなチャレンジとして、9月16日に、「気持ちアガル水」をコンセプトとした飲料ブランド「THE DAY」を立ち上げ、「ナチュラルミネラルウォーター」と「スパークリングウォーター」を発売する。「THE DAY」は、英語の慣用表現として、「最高の一日」という意味を持つ。スノーボーダーが、完璧な雪のコンディションや最高の仲間と過ごす一日を「THE DAY」と表現するように、日常の中にある「自分だけの最