モノリスグループは、建設業が直面している、人手不足・猛暑対策・時間外労働の上限規制・最低賃金の上昇という「四重課題」の解決に向け、日本語による安全コミュニケーションを最優先とした多国籍人材の運用と、「投資負担の軽減を最大メリットとする機械の共同利用(シェア)」を、2025年9月から段階導入。 モノリスグループ モノリスグループは、建設業が直面している、人手不足・猛暑対策・時間外労働の上限規